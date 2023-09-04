هايلي عن دعمها لترامب: الأمريكيون لن يصوتوا لمجرم مدان

عللت المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هايلي تعهدها بدعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري، حتى لو أدين بأي من القضايا المرفوعة ضده، بأنها لم تتوقع حدوث هذا السيناريو.

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وفي حديث لشبكة CBS News، قالت هايلي إنها تثق في أن "الشعب الأمريكي لن يصوت لصالح ترامب إذا أدين بأي من عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه في أربع لوائح اتهام جنائية"، مشيرة إلى أنه

أولا، بريء حتى تثبت إدانته".

وأضافت: "الشعب الأمريكي لن يصوت لمجرم مدان، بل سيصوت لشخص يمكنه الفوز في الانتخابات العامة. لدي ثقة في الشعب الأمريكي بأنهم يعرفون ما يتعين عليهم القيام به"، مؤكدة أنها ستدعم المرشح الجمهوري دائما، و"سأتأكد من أننا سنختار شخصا سيهزم كامالا هاريس. لأنه لا يمكن أن يكون لدينا رئيسة هي كامالا هاريس وإلا فلن نستعيد بلادنا أبدا".

يذكر أنه قبل المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 في أواخر أغسطس، كان مطلوبا من جميع المرشحين التوقيع على تعهد بدعم المرشح النهائي للحزب من أجل المشاركة في المناظرة، والتي فيها طلب منهم رفع أيديهم إذا كانوا سيدعمون ترامب إذا كان هو المرشح النهائي، حتى لو كان مجرما مدانا.

وردا على ذلك قالت هايلي إن "المرشحين على تلك المنصة قالوا إنهم سيفعلون بالضبط ما وقعوا عليه وتعهدوا بفعله وهو دعم المرشح الجمهوري".

وتابعت قائلة: "لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون هو المرشح. أعتقد أنني سأكون المرشحة"، معتبرة أن "أي جمهوري أفضل مما يفعله جو بايدن وكامالا هاريس".

المصدر: The Hill