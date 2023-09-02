استطلاع: 60% من الجمهوريين مستعدون لدعم ترامب في الانتخابات التمهيدية

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة Wall Street Journal، أن 59% من الجمهوريين على استعداد لمنح أصواتهم لدعم دونالد ترامب، خلال الانتخابات التمهيدية التي تسبق الانتخابات الرئاسية.

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ووفقا للصحيفة، يتصدر ترامب نتائج لاستطلاع بنسبة 59% من الأصوات، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 13%، وفي المركز الثالث حلت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بنسبة 8%، بينما حل رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، في المركز الرابع بنسبة أصوات بلغت 5%، بين المصوتين لاختيار المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات التمهيدية التي ستسبق الانتخابات الرئاسية التي ستعقد عام 2024.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه دعم ترامب، انخفضت نقاط ديسانتيس بنسبة 11% عنها في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة في شهر ابريل الماضي.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ما بين 24 - 30 أغسطس، 600 جمهوري سيصوتون في الانتخابات التمهيدية.

المصدر: نوفوستي