هايلي: سأدعم ترامب

أعلنت نيكي هايلي مرشحة الحزب الجمهوري، أنها ستدعم الرئيس السابق دونالد ترامب إن رشحه الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت إن "بلدنا يحتاج إلى زعيم من الجيل الجديد"، مؤكدة أنها ستدعم ترامب إذا فاز في الانتخابات التمهيدية.

وأضافت: "سأدعمه لأنني لا أريد أن تكون كمالا هاريس رئيسة. لا يمكننا تحمل ذلك. هذا لن يحدث"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن يكون ترامب مرشح الحزب الجمهوري.. فهو لا يستطيع الفوز. تلك هي المشكلة. علينا الحصول على شخص يمكنه الفوز".

وتوقعت هايلي أن تكون هي مرشحة الحزب الجمهوري وأن ترتفع أرقامها في استطلاعات الرأي بعد أول مناظرة أولية للحزب الجمهوري الشهر المقبل.

المصدر: The Hill