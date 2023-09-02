كبير مستشاري الرئيس التركي: نأمل بتمديد اتفاقية الحبوب خلال لقاء الرئيسين الاثنين المقبل

أعرب عاكف تشاغاطاي قليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي، عن أمله أن تسفر المباحثات خلال اللقاء المقرر الاثنين المقبل بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي عن "تمديد اتفاقية الحبوب".

وقال قليتش في مقابلة مع وسيلة إعلامية تركية محلية بخصوص محادثات الرئيسين أردوغان وبوتين يوم الإثنين المقبل: "الرئيسان أردوغان وبوتين سيتناولان التطورات الأخيرة في اتفاقية الحبوب خلال لقائهما يوم الاثنين المقبل بمدينة سوتشي الروسية.. ونأمل نجاح القمة في تمديد الاتفاقية، بسبب حاجة العالم أجمع لذلك، إذ بدأت أسعار الحبوب في العالم ترتفع بعد انسحاب روسيا منها".

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وأعلن الكرملين أمس الجمعة، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان سيجريان محادثات في مدينة سوتشي الروسية، في الـ4 من سبتمبر الجاري.

وكان قد انتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها لتمديد الصفقة. وكان أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها بالرغم من الجهود الأممية، لأن الدول الغربية لم تكن تنوي تنفيذ وعودها. وشدد بوتين أكثر من مرة على أن الغرب نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وراء صفقة الحبوب، وهو إمداد الدول المحتاجة إليها بها، ومن ضمنها الدول الإفريقية، لم يتم تنفيذه.

المصدر: RT