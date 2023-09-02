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سيناتور روسي: سندمّر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

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سيناتور روسي: سندمّر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا
AP
أرشيف
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أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين، أن الجيش الروسي سيدمر قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا، كما دمّر قبل ذلك القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف.

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وقال باشكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".

وأضاف: "من المرجح أن يتم تدمير هذه الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف".

كما أعرب عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، إلا أن "مسؤولية ذلك بالكامل تقع على البريطانيين".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستظهر مرة أخرى وجهها المتعطش للدماء، إذا زودت أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

ونقلت وكالة "رويترز" أمس الجمعة عن مصادرها، أن الإدارة الأمريكية تنوي الأسبوع المقبل الإعلان للمرة الأولى عن "شحن قذائف من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا".

المصدر: "سبوتنيك"

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