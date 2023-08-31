زاخاروفا: نودع المسؤول عن تلويث الأراضي الأوكرانية بالإشعاع

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على استقالة وزير الدفاع البريطاني بين والاس بالقول، إن العميل 006 انسحب من المعركة يجرّ وراءه ذيول الهزيمة والعار بعد أن لوّث أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا عبر "تليغرام": نودع المسؤول عن تلويث الأراضي الأوكرانية بالإشعاع بتزويده نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب حيث انسحب العميل 006 من ساحة المعركة يجرّ وراءه ذيول الهزيمة والعار.

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وكان والاس قد أرسل خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، فيما ذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية أن حقيبة الوزارة ستؤول إلى وزير الطاقة غرانت شابس.

وقد عين والاس وزيرا للدفاع عام 2019، عقب وصول بوريس جونسون إلى السلطة، وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز"، يوليو الماضي، أكد والاس على نيته التنحي عن منصبه في الخريف، والتقاعد عن السياسة كجزء من التعديل الوزاري المخطط له. وذكر أنه بعد ترك منصب الوزير يريد العودة إلى الحياة خارج السياسة والدفاع، وسيقبل العمل في حانة بكل سرور.

المصدر: تليغرام