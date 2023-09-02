تركيا تنضم لبرنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن تركيا ستنضم إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي، الهادف لخلق قدرات استراتيجية في أوروبا وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.

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وقالت المفوضية في بيان صحفي، إنها وقعت اتفاق شراكة مع تركيا للمشاركة في البرنامج، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات الموافقة اللازمة.

وستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية والكيانات الأخرى في تركيا من المشاركة بمشاريع تعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجالات معينة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية المتقدمة، إلى جانب إنشاء مراكز ابتكار رقمية في تركيا.

ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبي الرقمي بشكل أساسي لخلق بنية تحتية رقمية في مجالات الحسابات عالية الأداء والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني، وتطوير تكنولوجيات رقمية مبتكرة ذات أهمية استراتيجية.

المصدر: الأناضول