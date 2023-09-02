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Washington Post: واشنطن وهانوي ستوقعان اتفاق شراكة استراتيجية

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Washington Post: واشنطن وهانوي ستوقعان اتفاق شراكة استراتيجية
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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رجحت صحيفة Washington Post أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى فيتنام اتفاقا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادرها: "الصفقة التي من المتوقع الإعلان عنها أثناء زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى فيتنام، تعد آخر خطوة لإدارة بايدن لتعميق العلاقات مع دول آسيا... هذا الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة صفة دبلوماسية لم تمنحها فيتنام إلا لعدد محدود من الدول".

واعتبرت أن الاتفاق بالنسبة لفيتنام سيحقق لها التوازن أمام النفوذ الصيني في المنطقة.

وأعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، أن بايدن سيزور هانوي في الـ10 من سبتمبر الجاري للقاء القيادة الفيتنامية.

وأضافت أن بايدن ينوي بحث سبل التعاون مع فيتنام في التقنيات والابتكارات، وتطوير العلاقات الثقافية، ومكافحة تغير المناخ.

المصدر: نوفوستي

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