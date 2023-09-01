كوريا الجنوبية تستأنف ضد قرار المحكمة الدولية في قضية "لون ستار"

قدمت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، استئنافا لإلغاء أمر محكمة دولية بدفع تعويضات لشركة الأسهم الأمريكية الخاصة لون ستار فيما يتعلق ببيعها لبنك الصرف الكوري السابق "كيه إي بي".

وفي تفاصيل هذه القضية، فقد أمر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي بواشنطن في أغسطس العام الماضي (2022)، كوريا الجنوبية، بدفع 216.5 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لشركة لون ستار، لينهي معركة قانونية استمرت عقدا حول بيع الشركة الأمريكية للبنك المحلي لمجموعة هانا المالية في عام 2012.

في حين أنه في العام نفسه، رفعت شركة الأسهم الخاصة دعوى ضد كوريا بموجب آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، مشرة إلى أن خطتها لعام 2007 لبيع الحصة المسيطرة في بنك الصرف الكوري فشلت بسبب تأخير السلطات المالية الكورية الموافقة على الصفقة، كما وادعت الشركة أنها تكبدت خسارة بلغت 4.68 مليارات دولار.

هذا وباعت لون ستار البنك المحلي إلى مجموعة هانا في 2012 بمبلغ 3.91 تريليونات وون (2.96 مليار دولار)، بعدما اشترته في 2003 بقيمة 1.38 تريليون وون.

من جهتها، أوضحت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم، أن استئنافها لإلغاء قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تم تقديمه على أساس أن الحكم يشكل تجاوزا واضحا لسلطة المحكمة وانتهاكا خطيرا للإجراءات ذات الصلة ولم يتم تدوين أسباب الحكم، لافتة إلى أن الحكم صدر دون تحديد تفاصيل "الأفعال غير القانونية" التي قامت بها السلطات المالية في كوريا الجنوبية، كما يقتضي القانون الدولي عند الإشارة إلى مسؤولية أي دولة.

هذا وجرى تجريد الحكومة من حق الحضور والحق في توجيه الأسئلة إلى الشهود أثناء إجراءات اعتماد الأدلة، كما لم يوضح الحكم الأسباب التي دعمت استنتاج المحكمة بأن شركة لون ستار لديها توقعات ربح معقولة من استثمارها في بنك الصرف، وفقا لوزارة العدل، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".

جدير بالذكر أن شركة "لون ستار" قدمت أيضا طلبا لإلغاء قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات في أواخر يوليو، مدعية أن التعويض المطلوب ليس كافيا.

المصدر: "يونهاب"