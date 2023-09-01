وفد عسكري روسي رفيع في بوركينا فاسو

استقبل رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوريه وفدا عسكريا روسيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف.

وأفادت وكالة الأنباء البوركينية الرسمية بأن الجانبين بحثا حالة وآفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأضافت أنه تم بحث القضايا التي ناقشها رئيسا روسيا وبوركينا فاسو أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في أواخر يوليو الماضي.

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ونقلت الوكالة عن رئيس الوفد الروسي تأكيده دعم روسيا لسلطات الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو وشعبها في شتى مجالات التطور.

وسبق للوفد العسكري الروسي برئاسة يونس بيك يفكوروف أن زار ليبيا في 22 أغسطس، بدعوة من قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

المصدر: وكالة أنباء بوركينا فاسو (AIB)