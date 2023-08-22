وفد عسكري روسي رفيع المستوى يصل إلى ليبيا بدعوة من المشير خليفة حفتر

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف على رأس وفد عسكري رفيع إلى ليبيا، تلبية لدعوة من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم الثلاثاء، إن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني "الجيش-2023" في بطرسبورغ مؤخرا.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال الزيارة بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومسائل العمل المشترك الأخرى.

المصدر: RT