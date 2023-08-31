لافروف يؤكد لنظيره التركي عدم جدوى الترويج لـ"صيغة زيلينسكي" للسلام في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لا جدوى من الترويج لـ"صيغة زيلينسكي" للسلام، مبينا أنها مجرد جهود تحاول أخذ مكان أي حديث جدي لضمان الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة.

وقال لافروف إنه ناقش الوضع حول أوكرانيا بصورة مفصلة مع نظيره التركي هاكان فيدان وأوضح له عدم جدوى الترويج لـ"صيغة زيلينسكي".

وأضاف لافروف في المؤتمر الصحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية التركي: "تحدثنا بالطبع بالتفصيل عن الوضع في أوكرانيا وما حولها، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى الترويج لما يسمى بصيغة السلام المزعومة غير المقبولة والفاشلة بشكل واضح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي".

ولفت إلى أنه "أوضحنا لماذا لا يمكن الاعتماد على الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. والتي تحاول أن تحل محل أي حوار جدي حول كيفية ضمان الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، والذي سيمنع نشوب النزاعات على أراضي أوروبا".

ومن المعروف أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طرح، في منتصف نوفمبر 2022، عبر تقنية الفيديو، للمشاركين في قمة مجموعة العشرين G20، "خطة سلام" مؤلفة من 10 نقاط.

من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يسمى بـ"خطة زيلينسكي للسلام" هي دليل أمريكي آخر لإثارة النزاع في أوروبا.

بدوره، أكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات زيلينسكي بشأن التسوية السلمية تتم دون مراعاة الحقائق القائمة.

المصدر: تاس