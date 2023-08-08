الرئاسة الأوكرانية: لم يتم الاتفاق على جميع بنود خطة زيلينسكي للسلام في محادثات جدة

أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تتمكن من الاتفاق على كافة بنود "خطة السلام" الذي تقدم بها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وقال يرماك للصحفيين، يوم الاثنين: "لو قالت جميع الدول الآن: نعم نحن متفقون على كل شيء، لكنا سنستضيف "قمة السلام" قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع أن "هناك بنودا لا تلقى أي اعتراضات، لكن هناك أيضا بعض البنود التي يستمر الجدل حولها".

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وأكد يرماك أن مسألة "تقديم روسيا تعويضات لأوكرانيا" من بين البنود التي لم يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع في جدة.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نوفمبر 2022 عن "خطة للسلام"، تضمنت 10 بنود، من بينها "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا" ومنحها ضمانات أمنية وتقديم التعويضات ومسائل أمنية وغيرها.

المصدر: تاس