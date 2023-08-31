لافروف يكشف أمام نظيره التركي هاكان فيدان في موسكو أجندة المحادثات (فيديو)

التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، نظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور موسكو، لإجراء مباحثات حول جملة من المسائل تمهيدا للقاء الرئيسين الروسي التركي الاثنين المقبل.

وقال لافروف في افتتاح الاجتماع إن هذا اللقاء سيناقش مسألة استئناف صفقة الحبوب والعلاقات الثنائية إلى جانب الملف السوري والأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن فيدان سيزور موسكو في الفترة من 31 أغسطس إلى الأول من سبتمبر.

وهذه الزيارة هي الأولى للوزير التركي إلى روسيا في منصبه الجديد.

وتم تعيينه رئيسا لوزارة الخارجية التركية في يونيو الماضي، ويرأس منذ عام 2010 المخابرات التركية، وبعد تعيينه، أجرى فيدان محادثات هاتفية مع لافروف ثلاث مرات.

هذا وقد أكدت مصادر رسمية تركية اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية.

المصدر: RT