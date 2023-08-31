وسط تصاعد عنف العصابات.. السويد تسجل 4 انفجارات في مدن مختلفة

أعلنت الشرطة السويدية استدعاء خبراء المتفجرات بعد أن هزت أربعة انفجارات مدنا مختلفة في البلاد، حيث تكافح السويد لكبح نشاط العصابات.

وقالت الشرطة إنه بعد الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش) تلقت الشرطة في غوتنبرغ تقارير عن انفجارين في عنوانين منفصلين بفارق 10 دقائق فقط.

وأكدت أنه "تم تطويق كلا الموقعين وما زالت التحقيقات الفنية جارية"، كما تم استدعاء فرقة القنابل الوطنية إلى مكان الحادث.

وبعد ساعة، تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين بفارق دقائق في نورسبورغ، إحدى ضواحي جنوب ستوكهولم، وفي نيكوبينغ، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة. وفي كلتا الحالتين، أكدت الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى.

ووقعت الانفجارات الأربعة في مبان سكنية.

وتكافح السويد لكبح موجة من حوادث إطلاق النار والتفجيرات في السنوات الأخيرة مع قيام العصابات بتصفية حسابات تغذيها تجارة المخدرات.

لكن شرطة غوتنبرغ قالت لوكالة "فرانس برس" إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع الانفجارين في المدينة.

ووفقا لبيانات الشرطة، في عام 2022، شهدت السويد 90 انفجارا و101 حالة أخرى لمحاولات تفجيرات أو تحضيرات لتفجيرات. وحتى 15 أغسطس من العام الحالي، تم تسجيل 109 انفجارات.

وذكرت أن البلاد سجلت 391 حادث إطلاق نار في عام 2022، ارتفاعا من 45 في العام السابق.

وسبق أن قالت الشرطة إن القنابل تستخدم بشكل أساسي لترهيب الأهداف، بينما يستخدم إطلاق النار لقتل الأعداء والقضاء عليهم.

المصدر: "أ ف ب"