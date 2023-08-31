الكرملين: اتهام كييف لموسكو بإحداث مجاعة في إفريقيا باطل وعار عن الصحة

ندد الكرملين باتهام كييف لموسكو "بافتعال مجاعة في إفريقيا" وأكد أن هدف هذه الاتهامات تزييف الحقائق حيث تواصل روسيا تصدير الحبوب، بل تمنحها بالمجان لبعض دول القارة.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي: "هذا تشويه متعمد للواقع، حيث تتبنى روسيا موقفا مسؤولا في هذا المجال".

ولفت إلى أن روسيا مددت صفقة الحبوب عدة مرات رغم فشل الغرب في الوفاء بالتزاماته في الصفقة.

وأشار إلى أن "روسيا حتى الآن وعلى الرغم من أن الصفقة متوقفة، تتبنى موقفا مسؤولا حيال الدول الإفريقية، ومنها المبادرة الروسية لإرسال شحنات مجانية من الحبوب إلى أفقر دول القارة الإفريقية، حيث تم الإعلان عن ذلك في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة".

وشدد بيسكوف على أن روسيا، تواصل تجارة الحبوب كمّورد مسؤول، رغم عراقيل الغرب.

وأبرم اتفاق الحبوب بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث يعاقب الغرب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما اضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق، ومنع دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية أو الخروج منها.

المصدر: "تاس"