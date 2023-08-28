مستشار أردوغان: لا نفكر ببديل أو طريق آخر لصفقة الحبوب ولدينا شكوك بشأن استمرارها من دون روسيا

قال كبير مستشاري الرئيس التركي، السفير عاكف تشاتاي كيليتش، إن تركيا لا تفكر في بديل أو طريق آخر لصفقة الحبوب، مضيفا أن لدى أنقرة شكوك حول إمكانية استمرار الاتفاقية بدون روسيا.

وأوضح كيليتش في مقابلة مع قناة "إن تي في"التركية أن الجانب الروسي رغم انسحابه من الاتفاقية، إلا أنه أكد أنه يستطيع الاستمرار إذا تم استيفاء شروط معينة ينتظرها، مبينا أن الجانب الأوكراني لم يظهر موقفا سلبيا بشأن استمرار المفاوضات.

وشدد على أن "أولوية أنقرة تتمثل في مواصلة النموذج الحالي لممر الحبوب، لذلك فإن جهودها منصبة حول إعادة عمل الاتفاقية مجددا".

وأوضح أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سيوزر روسيا، وستكون اتفاقية ممر الحبوب من القضايا الرئيسية التي سيبحثها.

وأعلن فيدان، في وقت سابق، أن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب، وستواصل أنقرة بذل جهودها لإعادة إحياء الاتفاقية التي تمثل أولوية لبلاده. مؤكدا أن "الطرق البديلة التي يجري فيها البحث تحمل مخاطر، ولا يمكن أن تكون بديلا عن المبادرة الأصلية".

هذا وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

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المصدر: وكالات