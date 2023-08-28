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بيسكوف: لا توجد اتفاقيات بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة روسيا وتركيا وقطر

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بيسكوف: لا توجد اتفاقيات بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة روسيا وتركيا وقطر
Sputnik
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد هناك أي اتفاقيات محددة بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة روسيا وتركيا وقطر.

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مصدر: أنقرة والأمم المتحدة تعملان على استئناف صفقة الحبوب
مصدر: أنقرة والأمم المتحدة تعملان على استئناف صفقة الحبوب

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "توجد هناك خيارات مختلفة للتفاعل (بشأن استئناف صفقة الحبوب) بمشاركة قطر، لكن لا توجد هناك حتى الآن أي اتفاقيات موضوعية بهذا الشأن".

وأضاف أن  المناقشات المختلفة في أشكال مختلفة لا تزال مستمرة.

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد الصفقة. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها بالرغم من الجهود الأممية، لأن الدول الغربية لم تنو تنفيذ وعودها. وشدد بوتين أكثر من مرة على أن الغرب نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب وهو إمداد الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الإفريقية لم يتم تنفيذه.

المصدر: تاس

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