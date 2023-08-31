الولايات المتحدة.. صحفيان يتعرضان للسطو أثناء تغطية عملية سرقة

تعرض أفراد طاقم إخباري في قناة أمريكية بولاية شيكاغو للسرقة تحت تهديد السلاح، بينما كانوا يقدمون تقريرا عن عمليات السطو المسلح الأخيرة في الولاية.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن المراسل والمصور كانا يصوران قبل وقت قصير من الساعة 5 صباحا في شارع نورث ميلووكي عندما خرج ثلاثة رجال يرتدون أقنعة من سيارتين واقتربوا منهم وهم يشهرون أسلحة نارية.

وطالب المشتبه بهم بالمال من الرجلين، ثم فروا بسيارتهما بعدما سرقوا كاميرا وحقيبتين تحتويان على معدات وحقيبة ظهر تخص المصور، وفقا لقناة Univision Chicago TV .

وكانت القناة تعد تقريرا بعد تعرض ما لا يقل عن 30 شخصا للسرقة أو الاختطاف بين بعد ظهر الأحد وصباح الاثنين.

وبينما حققت الشرطة بعض النجاحات، لا تزال عمليات السطو مستمرة، إذ ارتفعت تقارير السرقة بنسبة 22٪ هذا العام، وفقا لأحدث تقرير إحصائي صادر عن إدارة شرطة شيكاغو.

وبينما تظهر إحصاءات شرطة شيكاغو عددا أقل من جرائم القتل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، لا تزال هذه الجرائم مرتفعة بنسبة 26٪ مقارنة بعام ما قبل الوباء 2019.

ومع ذلك، تظهر إحصاءات إدارة شرطة شيكاغو زيادة بنسبة 104٪ في سرقة السيارات مقارنة بالعام الماضي وزيادة مذهلة بنسبة 228٪ منذ عام 2019.

المصدر: cbsnews