اعتبر الصحفي الأمريكي المعروف، تاكر كارلسون، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعلن حربا واسعة النطاق ضد روسيا العام المقبل من أجل الحفاظ على السلطة في الولايات المتحدة.

وقال كارلسون: "إنهم يتهيأون للحرب ضد روسيا. هذا ما يريدونه. هناك حرب ساخنة ستدور بين الولايات المتحدة وروسيا العام المقبل. لا أعتقد أننا سننتصر، لكن هذه مسألة أخرى. أعتقد أن هذا إجراء سياسي، فهم بحاجة إلى بدء الأعمال القتالية من أجل تركيز الصلاحيات في أيديهم في زمن الحرب وتحقيق النصر".

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وأشار إلى أن تجريم السياسة الداخلية الأمريكية يؤدي إلى حقيقة أن السياسيين الأمريكيين يفكرون في أن المخرج الوحيد هو البقاء في السلطة.

وأكد أن اضطهاد المعارضين السياسيين مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يضع أعضاء إدارة جو بايدن على طريق لا رجعة فيه خوفا من التعرض للاضطهاد إذا خسروا.

وشدد على أن المواطنين الأمريكيين الذين يشعرون بالقلق على بلادهم سيضطرون من الآن فصاعدا إلى القلق ليس فقط بسبب جرائم الإدارة داخل البلاد، ولكن أيضا بسبب احتمال نشوب صراع واسع النطاق مع روسيا.

وأضاف أنه إذا كان الناس يهتمون حقا بمثل هذا الاحتمال، فمن الضروري الضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل تحقيق السلام الآن.

وأكد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تنهي النزاع في أوكرانيا اليوم، لأن الجيش الأوكراني لا وجود له بدون "الناتو".

ونوه بأن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على تحقيق السلام من أجل منع حرب عالمية من شأنها أن تعرض حياة البشرية بأكملها على هذا الكوكب للخطر.

المصدر: نوفوستي