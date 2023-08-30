سيناتور جمهوري يطالب إدارة بايدن بخارطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا قيل أي مساعدات جديدة

أكد عضو الكونغرس الأمريكي مارك ألفورد ضرورة تقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "خارطة طريق واضحة لمستقبل" أوكرانيا، إلى الكونغرس وذلك قبل تخصيص أي أموال إضافية لدعم كييف.

وكتب العضو الجمهوري ألفورد من ولاية ميسوري في مقال رأي له في صحيفة "The Hill"، يوم الأربعاء: "من الضروري أن تقدّم إدارة بايدن خارطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا إلى الكونغرس وذلك قبل إقرار صرف أي أموال إضافية. نحن بحاجة إلى فهم الجدوى المرجوة من هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كانت استعادة الأراضي كشبه جزيرة القرم مُمكنة وجديرة بالاهتمام".

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وبحسب عضو الكونغرس، فإن تخصيص تمويل جديد لاحتياجات كييف ليس مجرد مسألة تمويل، "ولكنّه مسألة وضوح استراتيجي ومسؤولية ومساءلة أمام دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف: "من الواضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين أصبحوا متعبين ومتشككين بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه الحرب".

وأكد عضو الكونغرس "ماذا يعني (هذا البيان) حقا؟ يستحق الأمريكيون أن يعرفوا ما هي الاستراتيجية والهدف النهائي للمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا من أجل النصر في الحرب، وليس التصريحات الفارغة والغامضة الصادرة عن القيادة العليا".

هذا وقد أصبح معروفا أن الدول الغربية تسعى إلى صب الزيت على النار من خلال تزويد كييف بأسلحة طويلة المدى، وبدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" الروسي.

كما يشار إلى أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، انتقدت فيها إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.

المصدر: نوفوستي