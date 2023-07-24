تزويد مروحية "التمساح" المطورة بصاروخ فائق الدقة يستطيع تدمير دبابة من مسافة 15 كيلومترا

نشرت قناة تلغرام FighterBonber الروسية تقريرا مصورا يتضمن صورا فوتوغرافية للطيارين الروس الشجعان على خلفية مروحياتهم "كا – 52 إم" المطورة المزودة بصواريخ " ليمور" البعيدة المدى.

يذكر أن وزارة الدفاع وقّعت عام 2021 اتفاقية توريد أول دفعة من مروحيات "كا – 52 إم" ( التمساح) المطورة على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني. وفي المنتدى نفسه كشف عن تلك المروحية لأول مرة.

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ويشار إلى أن مروحية "التمساح" المطورة حصلت على منظومة جديدة لقيادة السلاح، ما سمح لها باستخدام أحدث الصواريخ من طراز "ليمور". كما تم تزويدها بمحطة التوجيه البصري الإلكتروني المطورة ومستشعرات خطر الإصابة والعديد من تعديلات أخرى، بما في ذلك بطاريات قوية لتسخين شفرات المراوح، ما يمكّن "التمساح" من العمل في ظروف درجة الحرارة المنخفضة جدا.

وحسب شركة "كاموف" المصنعة لمروحيات "التمساح" فإن منظومة اكتشاف الأهداف الجديدة التي تم تزويد المروحية بها تضمن اكتشاف دبابة على مسافة 15 كيلومترا بالقناة التلفزيونية وعلى مسافة 11 كيلومترا بالقناة الحرارية (ليلا).

صاروخ "ليمور" الفائق الدقة لجديد الذي حصلت عليه "التمساح" بلغ طوله متريْن، ووزنه عند الإطلاق 105 كيلوغرامات، ووزن رأسه القتالية الشديدة الانفجار 25 كيلوغراما.

ويحلّق الصاروخ على ارتفاع منخفض جدا، وبعد الاقتراب من الهدف المراد إصابته يصعد ويقوم بالانقضاض إليه. وبلغ مدى إطلاقه 14.5 كيلومترا، وهو ما يزيد عن مدى إطلاق صاروخ "ستينغر" المحمول "أرض – جو". ويحلق الصاروخ بسرعة 250 متر/ ثانية، ما يسمح له بقطع مسافة 15 كيلومترا وإصابة الهدف في دقيقة واحدة.

وقالت القناة إن جيوش الناتو تمتلك صاروخا كهذا. لكنها عجزت على تكييفه مع المروحيات. أما صاروخ "لِمور" الروسي فتستخدمه مروحيات مثل "مي-8" وكا-52 غم" ( التمساح).

المصدر: روسيسكايا غازيتا