 
مباشر

البيت الأبيض: أوكرانيا تحقق تقدما تدريجيا في هجومها المضاد

أخبار العالم

البيت الأبيض: أوكرانيا تحقق تقدما تدريجيا في هجومها المضاد
Globallookpress Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyfv

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أوكرانيا تحرز تقدما تدريجيا في هجومها المضاد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدما تدريجيا في هجومهم المضاد"، مشيرا إلى أن معارك دموية تجري على عدة محاور في الجبهة.

إقرأ المزيد
موقع عسكري: الاستخبارات الأمريكية تشكك في قدرات قوات كييف على اختراق الدفاعات الروسية
موقع عسكري: الاستخبارات الأمريكية تشكك في قدرات قوات كييف على اختراق الدفاعات الروسية

وأكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، تضمنت معدات لإزالة الألغام، والذخائر للمدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما كان متوقعا، وأن البنتاغون طلب من القيادة العسكرية الأوكرانية تركيز الجهود على المحور الرئيسي بدلا من توزيع القوات بين عدد من المحاور.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا