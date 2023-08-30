البيت الأبيض: أوكرانيا تحقق تقدما تدريجيا في هجومها المضاد

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أوكرانيا تحرز تقدما تدريجيا في هجومها المضاد.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدما تدريجيا في هجومهم المضاد"، مشيرا إلى أن معارك دموية تجري على عدة محاور في الجبهة.

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وأكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، تضمنت معدات لإزالة الألغام، والذخائر للمدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما كان متوقعا، وأن البنتاغون طلب من القيادة العسكرية الأوكرانية تركيز الجهود على المحور الرئيسي بدلا من توزيع القوات بين عدد من المحاور.

المصدر: نوفوستي