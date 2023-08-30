الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية

أعلن الانقلابيون في الغابون أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الانقلابيين لقناة تلفزيونية محلية: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورؤساء الأركان. تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أوليغوي نغويما رئيسا لفترة انتقالية".

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وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

وصرح أوليغي نغويما، في وقت سابق بأن الرئيس علي بونغو أونديمبا أقيل من منصبه لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية.

المصدر: نوفوستي