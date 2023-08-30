وزارة الزراعة الروسية تكشف إجمالي محصول الحبوب التي تم حصادها حتى اللحظة

أفادت وزارة الزراعة الروسية بأن إجمالي محصول الحبوب في روسيا بلغ أكثر من 105 ملايين طن، لافتة إلى بدء موسم الزراعة الشتوية حيث تمت زراعة 1.7 مليون هكتار حتى اللحظة.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تمت مناقشة التقدم المحرز في العمل الميداني الموسمي ومسائل تزويد المزارعين بالموارد اللوجستية ووسائل الدعم الحكومي، خلال اجتماع للمقر التشغيلي برئاسة وزير الزراعة دميتري باتروشيف.

وقال باتروشيف: "حصد المزارعون في جميع أنحاء البلاد أكثر من 105 مليون طن، وجار العمل على حصاد محاصيل أخرى وفقا للجدول الزمني، بما في ذلك بذور اللفت والبطاطا وبنجر السكر والخضروات".

ولفت باتروشيف إلى أن عملمميات الزراعة الشتوية انطلقت في 43 منطقة، وتم زراعة ما يقرب من 1.7 مليون هكتار حتى اللحظة، ومن المخطط أن يصل الإجمالي هذا العام إلى 20 مليون هكتار.

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وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير شاملة لاستكمال حصاد الحبوب بالظروف الزراعية المثالية، والسيطرة على عمليات الزراعة الشتوية.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم ضمان التسليم الفوري لأموال الدعم الحكومي للمزارعين، وأضاف: "في الوقت الحالي، وصل الرقم الوطني إلى 80%، وهو أعلى مما تم بلوغه العام الماضي في نفس الفترة".

المصدر: RT