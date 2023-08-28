الأمم المتحدة ترفض التعليق على مستقبل صفقة الحبوب وزيارة أردوغان المرتقبة إلى روسيا

رفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، توقع أي نتائج مسبقة فيما يتعلق بصفقة الحبوب، أو زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرتقبة إلى موسكو.

إقرأ المزيد

وأضاف دوجاريك، في إفادة صحفية: "نواصل العمل وبذل قصارى جهدنا لضمان استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية من خلال جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها"..

ووفقا له، فإن الأمم المتحدة تحافظ على اتصالات منتظمة بهذا الصدد مع جميع أطراف الاتفاقيات وغيرها من الأطراف المعنية، رافضا الحديث عن التفاصيل في الوقت الراهن.

وردا على طلب أحد الصحفيين منه التعليق على احتمالية وقوع اختراقات للمعاهدات المتعلقة بصفقة الحبوب في أي وقت قريب، قال دوجاريك: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتكهن بأي شيء".

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، في وقت سابق، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول صفقة الحبوب.

وأعلن الرئيس الروسي استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط، على رأسها إزالة كافة العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية التي تخدم توريد الأغذية والأسمدة، والعودة إلى نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.

كما تشمل الشروط إعفاء صادرات الحبوب والأسمدة الروسية وتوريد المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية من العقوبات.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي