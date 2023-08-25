"لو فيغارو": روسيا تواصل هيمنتها على سوق الحبوب على الرغم من المخاطر

أكدت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن روسيا مستمرة في احتلال مكانة رائدة في سوق الحبوب على الرغم من مشاكل الشحن في البحر الأسود.

وقالت الصحيفة: "مع محصول القمح الكبير بشكل استثنائي للعام الثاني على التوالي (بعد الرقم القياسي المسجل في العام الماضي)، فإن التوقعات بالنسبة لروسيا مشرقة للغاية. وستستمر روسيا في الهيمنة على سوق الحبوب في الفترة 2023-2024، على الرغم من حالة عدم اليقين على خلفية المخاطر التي تهدد سفن الشحن في البحر الأسود".

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وأشارت الصحيفة إلى كلمات كبير محللي السوق الزراعية Agritel. الذي يعتبر أن الهيمنة الروسية "إجبارية ببساطة" في ظل ظروف عدم الاستقرار العالمي للعرض والطلب.

وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي