بيسكوف: الاتفاقيات حول الضمانات الغربية لكييف دون مراعاة الشروط الروسية غير قابلة للتطبيق

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن أي اتفاقيات يناقشها الغرب بشأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا لن تكون قابلة للتطبيق دون الأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "تم توقيع عدد من الاتفاقيات. في هذا السياق لم نسمع عن أي ذكر أو حتى إشارة إلى المخاوف الأمنية التي عبرت عنها بلادنا".

وأضاف: "ليس من الواضح ما هو شكل الضمانات التي يدور الحديث عنها. لكننا نتابع هذه المعلومات عن كثب، وسنواصل متابعتها. ومن المفهوم أن مثل هذه العمليات دون أي ذكر لأمننا لا يمكن أن تكون قابلة للتطبيق".

وتبنت مجموعة السبع الكبرى على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي، بيانا بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا. وتنص الوثيقة على أن كييف يجب أن تحصل على إمكانات عسكرية كبيرة. وتأمل السلطات الأوكرانية في إبرام أول الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية بحلول نهاية العام الجاري. وتجري أوكرانيا حاليا محادثات مع الولايات المتحدة وفرنسا، كما تتم مناقشة شكل الضمانات مع ألمانيا. وعبرت كييف عن أملها في إشراك طوكيو في هذه العملية أيضا.

المصدر: تاس