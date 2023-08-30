الخارجية الروسية تعلن موعد زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى روسيا يوم غد 31 أغسطس، وتستمر حتى بعد غد 1 سبتمبر.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت: "يزور روسيا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في زيارة عمل لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، حيث سيناقش الوزيران الوضع في المنطقة، لا سيما في أوكرانيا وروسيا وليبيا ومنطقة القوقاز، وسيقومان بتحليل وضع التعاون الثنائي الروسي التركي، بما في ذلك في سياق تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة". كما أضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيعملان على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على أرفع المستويات.

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وكان فيدان قد زار كييف في إطار زيارة رسمية يوم الجمعة الماضي، وأعلن حينها أنه سيزور موسكو للتفاوض بشأن استئناف صفقة الحبوب.

كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، حيث تجري محادثات بين أنقرة وموسكو بشأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.

المصدر: RT