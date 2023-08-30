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مصدر: روسيا وتركيا قد توقعان اتفاقيات في أعقاب محادثات الرئيسين

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مصدر: روسيا وتركيا قد توقعان اتفاقيات في أعقاب محادثات الرئيسين
AP
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أرشيف
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أفاد مصدر سياسي في أنقرة بأن روسيا وتركيا قد توقعان عدة اتفاقيات عقب المحادثات المقررة بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "تاس": "هناك احتمال أن توقع روسيا وتركيا عدة اتفاقيات في أعقاب محادثات الرئيسين في سوتشي. بلا شك، يمكن أن يعطي هذا دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. لكن كل شيء مرتبط بنتائج المحادثات الثنائية".

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، سابقا، أنه من المخطط أن يعقد اللقاء بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية. وأضاف المصدر أن الموعد المحتمل لإجراء المحادثات هو 4 سبتمبر القادم. من جهتها أشارت قناة "Haberturk" التركية إلى التاريخ نفسه لإجراء هذه المحادثات في سوتشي.

المصدر: تاس

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