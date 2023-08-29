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مصدر: أردوغان يأمل بلقاء بوتين قبل بداية اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك

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مصدر: أردوغان يأمل بلقاء بوتين قبل بداية اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك
AP
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أرشيف
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أفاد مصدر سياسي في أنقرة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمل بإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل بداية أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر القادم.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "تاس": "سيلتقي أردوغان وبوتين قبل افتتاح الجمعية العامة. وليس بعده. والموعد النهائي لا يزال قيد التفاوض حتى الآن، لكنه سيحدث قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف أن الطرفين ينويان "مناقشة آفاق الحل السلمي" للنزاع الأوكراني.

المصدر: تاس

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