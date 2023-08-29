كيم جونغ أون يهاجم 3 قادة عالميين بينهم بايدن ويطلق عليهم وصفا "جارحا"

انتقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بـ "زعماء العصابات"، في انتقاد واضح للقمة الثلاثية المنعقدة في منتجع "كامب ديفيد".

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز القوات البحرية أثناء زيارته لقيادتها، بينما ندد بقيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتعزيز تعاونها العسكري الثلاثي.

وتزامنت زيارة كيم، مع يوم البحرية في كوريا الشمالية، بعد أيام من زيارته لوحدة بحرية حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ "كروز" على متن سفينة حربية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، عن كيم قوله: "إن تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية أصبح قضية ملحة للغاية في ضوء المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء، وطبيعة الأعمال العسكرية".

كما أوضح أن "تعزيز التعاون الأمني بين سيئول وطوكيو وواشنطن جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية غير مستقرة وتهدد بخطر نشوب حرب نووية".

هذا وندد وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، في وقت سابق، بالاتفاق الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفه بأنه "النسخة الآسيوية من حلف الناتو".

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المصدر: وكالة "يونهاب"