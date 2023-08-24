بيونغ يانغ تندد بالنسخة الآسيوية من "الناتو" وتتهم واشنطن بدفع العالم إلى شفا حرب نووية

ندد وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، بالاتفاق الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفه بأنه "النسخة الآسيوية من حلف الناتو".

وأصدر وزير دفاع كوريا الشمالية، بيانا عقب عقد قادة سيئول وواشنطن وطوكيو قمة ثلاثية في منتجع "كامب ديفيد" الأسبوع الماضي، واتفقوا على تعزيز التعاون للتعامل مع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وجاء في البيان: "لقد سلط المؤتمر الأخير الضوء على نية الولايات المتحدة الشريرة المتمثلة في فرض حصار كبير على الصين وروسيا، من خلال تقييد أيدي وأقدام اليابان وكوريا الجنوبية بإحكام، وهو الدرع الأساسية لتحقيق طموحها الجشع للسيطرة على العالم، من أجل نسخة آسيوية من حلف الناتو".

وانتقد وزير دفاع كوريا الشمالية واشنطن "لدفعها الأزمة الأوكرانية إلى شفا حرب نووية عالمية من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لتشويه التعاون الطبيعي بين الدول ذات السيادة في مجال الدفاع الوطني من أجل السلام والأمن".

وأكد وزير الدفاع أن كوريا الشمالية "ستتخذ بحزم الرد المسلح الساحق والاستباقي، وتضاعف صداقتها العسكرية وتضامنها مع روسيا".

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المصدر: وكالة يونهاب