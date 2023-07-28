وزير دفاع كوريا الشمالية يحذر الولايات المتحدة من استخدام أسلحة نووية ضد بلاده

قال كانغ سون نام وزير دفاع كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة لن تظل "آمنة وسليمة" إذا استخدمت الأسلحة النووية ضد بلاده بل ستواجه أزمة غير مسبوقة.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها خلال عرض احتفالي، أن "النوايا العدائية الشرسة للقوى المعادية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى"، وتحاول الولايات المتحدة مع أتباعها في ما يسمى بـ "جمهورية كوريا"، شن حرب نووية ضد بلاده.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تحاول إنشاء "كتلة عسكرية عدوانية" بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان، لكي تستهدف الدول المستقلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الشمالية.

ونوه بأن واشنطن "تجر" قوات الناتو علانية إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية وبالتالي تهدد أمن ليس فقط كوريا الشمالية، بل والدول المجاورة كذلك.

وتابع الوزير الكوري الشمالي: "لا يوجد سبب لدى الإمبرياليين الأمريكيين يسمح لهم بالاعتقاد بأنهم سيبقون سالمين بعد استخدام الأسلحة النووية ضدنا. إذا حاولت الولايات المتحدة استخدام قواتها ضدنا فستتعرض حتما لأزمة لم تتعرض لها بتاتا، ولا يمكنها حتى التفكير فيها".

وشدد على أن الجيش الكوري الشمالي، "سيقاتل دائما في نفس الخندق" إلى جانب الدول والشعوب "التقدمية" التي تقاتل من أجل "كوكب أخضر جميل وسلمي، لا يوجد فيه عدوان وسرقة وقتل وتدمير".

المصدر: نوفوستي