بوتين يشيد بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتضامن بيونغ يانغ مع موسكو بشأن العديد من القضايا الدولية.

وقال بوتين إن "الدعم الثابت للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من قبل كوريا الشمالية، والتضامن مع روسيا حول القضايا الدولية الرئيسية يؤكدان على اهتمامنا المشترك وعزمنا على التصدي لسياسة الغرب الذي يعرقل إحلال نظام عالمي ذي تعددية الأقطاب الحقيقية، مبني على أولوية القانون الدولي والأمن غير القابل للتجزئة واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في برقية التهنئة التي وجهها بوتين إلى بيونغ يانغ بمناسبة "عيد الانتصار في حرب التحرير الوطنية" الذي تحتفل به كوريا الشمالية في ذكرى انتهاء الحرب الكورية عام 1953.

يذكر أن الحرب الكورية بين الشيوعيين الذين أعلنوا قيام الجمهورية الكورية الديمقراطية الشعبية في الشمال والمدعومين من قبل الاتحاد السوفيتي والصين، وبين الجمهورية الكورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في جنوب شبه الجزيرة الكورية، استمرت منذ عام 1950، وانتهت بإعلان الهدنة وإقامة المنطقة العازلة بين الدولتين في 27 يوليو عام 1953، دون توقيع اتفاق سلام.

المصدر: نوفوستي