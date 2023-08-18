الدفاع الأمريكية تعلق عن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

علقت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة، على القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد.

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وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "اليوم هو يوم تاريخي للولايات المتحدة واثنين من أقرب حلفائنا".

وأضاف "تحت قيادة الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء كيشيداـ والرئيس يون، قمنا بدفع حقبة جديدة من الشراكة الثلاثية مع اليابان وجمهورية كوريا".

وتابع قائلا: "أعادت قمة اليوم التأكيد على أن التعاون بين بلداننا الثلاثة يوفر الأمن والازدهار لشعوبنا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".

وصرح لويد أوستن بأنهم يعملون بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع جمهورية كوريا الجنوبية واليابان لدعم رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

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وأكد أن الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الثلاث ستعمل على تعزيز الالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات، من خلال الالتزام بإطار عمل ثلاثي متعدد السنوات يتضمن تدريبات ثلاثية سنوية متعددة المجالات، وتفعيل آلية مشاركة البيانات لتبادل حقيقي بيانات التحذير من الصواريخ الزمنية التي ستعمل على تحسين الاكتشاف والتقييم المتبادل لإطلاق صواريخ كوريا الشمالية والاستفادة من خطوط الاتصالات الآمنة الحالية مع الاستمرار في بناء قنوات الاتصال الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.

واختتم أوستن بيانه بالقول "إن القادة رسموا مسارا طموحا للدفاع المشترك ولأمن شعوبهم"، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى استمرار التعاون وتنفيذ هذه المبادرات في المستقبل.

وافتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد ركزت على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

المصدر: RT