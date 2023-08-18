"يخططون لردع الصين".. بكين تنتقد القمة الأمريكية اليابانية الكورية وتحذر من تزايد التوترات

انتقدت الصين في بيان يوم الجمعة القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي، محذرة من التناقضات وتزايد التوترات.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".

وصرح بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دعامة للسلام والتنمية وأرض واعدة للتعاون والنمو.

وشدد المتنحدث على أنه لا ينبغي أبدا تحويلها إلى ساحة مصارعة للمنافسة الجيوسياسية مرة أخرى.

إقرأ المزيد

وحذر من أن "محاولات حشد المجموعات الإقصائية المختلفة وإحضار المواجهة بين التكتلات والكتل العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تحصل على الدعم وستقابل باليقظة والمعارضة من دول المنطقة".

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي يوم الجمعة لمناقشة التعاون الأمني ​​الثلاثي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث خارج سياق قمة أكبر.

وأفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، يخططون للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية