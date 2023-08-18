مناورات روسية صينية تخللها تزويد السفن الحربية بالوقود والذخائر خلال إبحارها (فيديو)

تدربت طواقم السفن الحربية الروسية والصينية خلال مناورات مشتركة في المحيط الهادئ، على إمداد السفن بالوقود وتحميلها بالمؤن والذخائر أثناء إبحارها.

وقامت السفن الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي، بالتزود بالوقود عن طريق سفن الدعم، وتبادل المؤن دون التوقف.

وكان الهدف من هذه التدريبات الحفاظ على سرعة موازية للسفينة المجاورة، مع مراعاة موج البحر وسرعة الرياح.

وقطعت مجموعة السفن الروسية والصينية أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء المناورات، حيث أجرت أطقم السفن تدريبات على ضرب الغواصات، وصد غارة جوية معادية مفترضة، إضافة إلى تمارين على الإنقاذ البحري.

المصدر: RT