كيم جونغ أون مع ابنته يزوران القيادة البحرية

عشية يوم البحرية في كوريا الشمالية زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته مقر قواته البحرية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وعرض التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي تقريرا مصورا مفصلا يوثق زيارة كيم جونغ أون للقيادة البحرية للجيش الشعبي الكوري.

وخلال خطابه الذي ألقاه في يوم البحرية، أعلن كيم جونغ أون أن الوحدات العسكرية سيتم تزويدها بأسلحة جديدة وفقا لقرار الحكومة بتوسيع نطاق تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية.

وذكر كيم جونغ أون أن الأسطول البحري العسكري سيصبح جزءا من الردع النووي للدولة الذي ينفذ المهمة الاستراتيجية.

المصدر: AP