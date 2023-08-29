سياتو يقرع جرس إنذار ويدعو الاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه من العقوبات ضد روسيا وتسليح أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي في حالة سيئة ويضعف باستمرار بسبب العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتسييس مسألة إمدادات الطاقة.

وكتب سيارتو على فيسبوك: "السؤال الحقيقي هو، ما هي حالة الاتحاد الأوروبي؟ الإجابة الصادقة هي للأسف سيئة للغاية. الاتحاد الأوروبي يفقد قوته باستمرار وهو في حالة أسوأ من أي وقت مضى في مجال الأمن والاقتصاد وإمدادات الطاقة".

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وأشار إلى أنه خلال العام ونصف العام الماضيين، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحلال السلام في القارة، لأنه لا يمكن القيام بذلك عن طريق إرسال الأسلحة إلى كييف.

وأضاف أن الصين أخذت المركز الثاني من الاتحاد الأوروبي من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث "ذبحت بروكسل القدرة التنافسية لأوروبا بالعقوبات"، ودفعت بأسعار الطاقة إلى التحليق.

وأكد أنه "حان وقت التغيير في بروكسل! نحن ننتظر انتخابات البرلمان الأوروبي!".

وصرح رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، في وقت سابق بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا خاطئة، والأوكرانيون والأوروبيون يدفعون ثمنها.

وتحدث مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن انخفاض "غير مسبوق" في إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي