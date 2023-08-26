بوريل يكشف عن أرقام التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد العقوبات

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن انخفاض "غير مسبوق" في إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وقال المسؤول الأوروبي إن الوارادات والصادرات بين روسيا والاتحاد وصلت إلى أدنى مستوى لها وبلغت نسبة انخفاض الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا إلى أكثر من 70% عن مستوياتها التي كانت موجودة في عام 2021.

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وأضاف: "أما الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا فقد انخفضت نسبتها 54 بالمئة". وأردف قائلا: "هذا التوجه يزداد قوة".

وفي الوقت نفسه، أعرب بوريل عن رأي مفاده أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في "البقاء على المسار الذي اخترناه".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن ساسة الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 22 يوليو الماضي، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.

وقال أروبان إن "88٪ من الأدوية و79٪ من صناعات التعدين و70٪ من الطاقة و77٪ من الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى، التي كانت تنشط في روسيا مع بداية عام 2022 بقيت هناك حتى الآن".

المصدر: RT + وكالات