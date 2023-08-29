وزير إسرائيلي يرد على تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني بـ"ألفاظ نابية"

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه لم يتأثر بالخطابات العدوانية لنصر الله.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن وزير المالية صرح بأنه "كلما زادت محنة لبنان، سيزيدون استفزازنا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ينبغي أن تتحمس كثيرا لكلمات نصر الله.

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وتابع سموتريش خلال مقابلة مع راديو 104.5 إف إم: "إنه مثل جرو صغير ينبح بصوت عال".

وأردف بالقول "لا ينبغي أن نقلق لأن نصر الله يتفاخر ويهدد، والطرف الآخر يعلم أيضا أنهم إذا تحدونا وأجبرونا على التحرك فمن المشكوك فيه أن يتمكنوا من التعافي من هذا".

ومضى قائلا "علينا أن نأخذ في الاعتبار محنة لبنان في الداخل، لا كهرباء ولا وقود.. وكلما عظمت محنة لبنان زاد الاستهزاء بنا".

وحذر نصر الله في كلمة الليلة الماضية من أن أي اغتيال في لبنان يطال أي مواطن مهما كانت جنسيته، سيقابل برد قاس من قبل حزب الله، مشددا على أن تهديدات تل أبيب لن تردعهم.

وأفاد نصر الله بأن"حزب الله لن يسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة اغتيالات تطال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والإيرانيين وغيرهم، أو تغير قواعد الاشتباكات القائمة.

المصدر: القناة "السابعة" العبرية + وسائل إعلام لبنانية