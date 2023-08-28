نصر الله يتعهد بمنع تحويل لبنان إلى ساحة للاغتيالات ويتوعد برد حاسم

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن أية اغتيالات تنفذ على الأراضي اللبنانية و تطال أي مواطن مهما كانت جنسيته، ستقابل برد قوي من قبل "حزب الله".

وشدد نصر الله على أن "حزب الله" لن يسمح بتحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة اغتيالات تطال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والإيرانيين وغيرهم، أو تغيير قواعد الاشتباكات القائمة.

وأضاف أن "الجماعات المسلحة اعتمدت الأراضي اللبنانية قاعدة لإرسال السيارات المفخخة، وغيرها من النشاطات بغية التوسع في الأراضي اللبنانية وتهديدات بالتوسع في البقاع والوصول الى بيروت والمزيد من العدوان باتجاه سوريا"، مشيرا إلى أن "لبنان كان جزءا من "خريطة دولة الخلافة الداعشية" وكان حضور داعش في البقاع قاعدة انطلاق للامتداد الواسع".

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نصر الله بمناسبة ذكرى "التحرير الثاني"، معتبرا أن لبنان خاض الكثير من المعارك على مدى سنوات حتى تحقق النصر.

كما شدد نصر الله على أن هذه التهديدات لن تثني المقاومة، ولن تجعلها تتراجع عن أهدافها، بل إن تنفيذ هذه التهديدات سيزيدها عنادا وعزما.

وبين أن "العدو يجب أن يعترف بأنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجا لذلك".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية