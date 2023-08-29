تركيا.. زلزال يضرب ولاية قونية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة كولو التابعة لولاية قونية وسط تركيا.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وذكر البيان أن عمق الزلزال بلغ 13.57 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ووقع زلزال بقوة 7.6 درجة في اسطنبول في أغسطس 1999، التي تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية. ووفقا للبيانات الرسمية لقي 17.2 ألف شخص مصرعهم.

وحذر علماء الزلازل الأتراك مرارا من احتمال وقوع زلزال قوي في اسطنبول.

وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

المصدر: RT