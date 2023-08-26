هزات أرضية في قهرمان مرعش وأديامان بجنوب شرق تركيا

قالت إدارة إزالة عواقب الكوارث في تركيا (AFAD)، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة في ولاية قهرمان مرعش في جنوب شرق البلاد.

وذكرت الإدارة في بيانها اليوم أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 11.58 بالتوقيت المحلي (يتوافق مع توقيت موسكو) في منطقة نورهاك.

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ووفقا لها، وقعت بؤرة الزلزال على عمق 6.99 كيلومترا.

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم كذلك تسجيل وقوع زلزال بقوة 3.7 درجة في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل الهزات في منطقة سيندجيك عند الساعة 10.34 بالتوقيت المحلي، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 10.88 كلم.

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، 6 فبراير 2023، بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في المنطقة.

المصدر: نوفوستي