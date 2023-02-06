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معاون وزير الصحة السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة

فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر

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خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة
زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

 الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:

فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر  
AP
فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر  
AP
فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر  
AP

المصدر: وكالات

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة