فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر
خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.
ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.
الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:
#زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء بازارجيق بولاية #قهرمان_مرعش جنوبي #تركيا ب الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/tZLOVTZTxs— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي #تركيا تأثرت بعد العديد من المدن— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
• غازي عنتاب
• شانلي أورفة
• ملاطيا
• عثمانية
• أضنة
• ديار بكر
• غازي عنتاب pic.twitter.com/zbbnagbRpq
تضرر مدن وقرى في شمال #سوريا جراء #الزلزال الذي ضرب ولاية #قهرمان_مرعش جنوب #تركياpic.twitter.com/okfbWD0ZX5— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب عدة ولايات جنوب #تركيا وإدارة الكوارث والطوارئ تعلن وفاة 76 شخصاً وإصابة 440.. تفاصيل إضافية مع مراسل TRT عربي pic.twitter.com/RjV8TqQMqv— TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023
هل ممكن "هارب"!— khaldoun bedir (@KhaldounBedir) February 6, 2023
شعاع يشبه البرق صاحب لحظات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8#زلزال#هزة_أرضيةpic.twitter.com/2u2CCPg56v
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب المناطق الجنوبية من #تركيا— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 6, 2023
كاميرا مراقبة تسجل اللحظات الأولى 👇 pic.twitter.com/lrmUgbhAk9
الناس رمت نفسها من النوافذ من هول الزلزال في #تركيا .#هزة_أرضية#زلزال#سوريا#deprem#محمد_حافظ_الاحبابيpic.twitter.com/6ud7S6oZKl— محمد حافظ الاحبابي (@mhmhafzofficial) February 6, 2023
زلزال مدمر بقوة 7.7 يضرب جنوب #تركيا..— الأكثر تأثيرا (@ArabicBest) February 6, 2023
شعر به سكان الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق.#deprem
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انهيار أبنية جراء زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركيا تلاه عدة هزات أرضية مرتدة. pic.twitter.com/sQB5wF0EQ3— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023
المصدر: وكالات