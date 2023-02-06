فيديوهات وصور تلخص مشهد الكارثة في تركيا وسوريا جراء الزلزل المدمر  

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

الفيدوهات والصور التالية تلخص المشهد الكارثي:

#زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء بازارجيق بولاية #قهرمان_مرعش جنوبي #تركيا ب الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/tZLOVTZTxs — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر جنوبي #تركيا تأثرت بعد العديد من المدن

• غازي عنتاب

• شانلي أورفة

• ملاطيا

• عثمانية

• أضنة

• ديار بكر

• غازي عنتاب pic.twitter.com/zbbnagbRpq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب عدة ولايات جنوب #تركيا وإدارة الكوارث والطوارئ تعلن وفاة 76 شخصاً وإصابة 440.. تفاصيل إضافية مع مراسل TRT عربي pic.twitter.com/RjV8TqQMqv — TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023

هل ممكن "هارب"!

شعاع يشبه البرق صاحب لحظات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8#زلزال#هزة_أرضيةpic.twitter.com/2u2CCPg56v — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) February 6, 2023

زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب المناطق الجنوبية من #تركيا

كاميرا مراقبة تسجل اللحظات الأولى 👇 pic.twitter.com/lrmUgbhAk9 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 6, 2023

زلزال مدمر بقوة 7.7 يضرب جنوب #تركيا..

شعر به سكان الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق.#deprem

pic.twitter.com/tDhSiR6BQT — الأكثر تأثيرا (@ArabicBest) February 6, 2023

AP

AP

AP

انهيار أبنية جراء زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركيا تلاه عدة هزات أرضية مرتدة. pic.twitter.com/sQB5wF0EQ3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

المصدر: وكالات