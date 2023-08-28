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حميميم: مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب قرب حلب في سوريا

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حميميم: مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب قرب حلب في سوريا
Globallookpress Gregor Fischer/dpa
طائرة من طراز "إف-16"... صورة تعبيرية
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن 4 طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مطار النيرب في سوريا من البحر الأبيض المتوسط.

وقال كوليت: "هاجمت 4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 28 أغسطس، من الساعة 4.20 إلى 4.27، من البحر الأبيض المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري، البنية التحتية لمطار النيرب".

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وأشار إلى أنه نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية، تعرض المطار لأضرار جزئية، ولم يتعطل عمله.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق تقارير إعلامية، تفيد بأن إسرائيل نفذت 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023.

ووفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن "المرصد السوري"، فإن 18 من هذه الهجمات كانت جوية، و7 منها كانت أرض-أرض، وقد أصابت 60 هدفا في جميع أنحاء سوريا.

المصدر: RT

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