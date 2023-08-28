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"سانا": عدوان إسرائيلي فجرا على مطار حلب أدى إلى خروجه عن الخدمة

"سانا": عدوان إسرائيلي فجرا على مطار حلب أدى إلى خروجه عن الخدمة

أخبار العالم العربي

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نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".

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ولفت المصدر إلى أنه "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم  نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، كاشفا أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

يأتي ذلك، عقب أسبوع من شن القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق الاثنين الفائت، ما أدى إلى إصابة عسكري بالجيش السوري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

يتبع..

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