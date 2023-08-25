"هآرتس" تحصي الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية 2023 وأهدافها وضحاياها

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقارير إعلامية، تفيد بأن إسرائيل نفذت 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023.

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ووفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن "المرصد السوري" الخميس، فإن 18 من هذه الهجمات كانت جوية، و7 منها كانت أرض-أرض، وقد أصابت 60 هدفا في جميع أنحاء سوريا.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية، استهدف الهجوم الأخير مساء الاثنين منطقة دمشق ومواقع يستخدمها الجيش السوري.

ووفق التقرير الذي نقلته "هآرتس"، فإن "61 شخصا قتلوا في الهجمات، بينهم 24 جنديا سوريا، و4 مدنيين سوريين يعملون لصالح مجموعات تابعة لإيران، و24 مواطنا غير سوري يعملون لدى مجموعات تابعة لإيران، و6 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، 3 عناصر من حزب الله".

وتشمل الأهداف الستين التي تم ضربها مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع ومركبات تابعة للجيش السوري وأنظمة الدفاع الجوي السورية والمطارات - بما في ذلك مطار دمشق الدولي الذي تم إغلاقه عدة مرات - ومواقع أخرى تابعة للمجموعات الموالية لإيران أو لحزب الله.

وشمل التوزيع الجغرافي للهجمات 8 مناطق سورية، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 12 من الهجمات وقعت في محيط دمشق أو بالقرب منها، 6 منها استهدفت منطقة القنيطرة، و3 استهدفت مدينة السويداء جنوب شرقي البلاد، و3 منطقة حلب، و3 منطقة حمص، و2 مدينة طرطوس الساحلية، و2 محافظة درعا جنوب البلاد ومنطقة حماة. وأضاف التقرير أنه في بعض الأحيان يتم ضرب أهداف في أكثر من منطقة خلال هجوم إسرائيلي واحد.

المصدر: هآرتس