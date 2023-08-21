التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق

أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مساء اليوم الاثنين، محيط العاصمة دمشق.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

هذا وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وأضاف المصدر: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

المصدر: "سانا"